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Kaynak: AA

İngiltere, uzaydaki çıkarlarını ve uydularını düşman müdahaleleri ile saldırılardan korumak amacıyla yeni bir askeri uzay filosu kurmaya hazırlanıyor.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden (RAF) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin uzaydaki çıkarlarının korunması, uydulara yönelik düşmanca müdahalelerin engellenmesi ve hasımların uzay eylemlerinin önlenmesi amacıyla yeni bir filo kurulacağı bildirildi.

YENİ FİLONUN ADI BELLİ OLDU

“No 3 Uzay Etkileri Filosu” adı verilen filoda, silahlı kuvvetlerin tüm kademelerinden bileşenler yer alacak.

Yeni filonun temel görevlerinden biri yörüngedeki uyduların korunması olacak. Birlik, uzaydaki hasmane eylemlere karşı doğrudan harekete geçecek.

SALDIRI VE SAVUNMA GÖREVLERİ ÜSTLENECEK

Yeni filo, uzaydaki hasmane eylemlerle ilgili gözlem ve uyarı görevlerini yürüten “No 1 Uzay Operasyonları Filosu” ile “No 2 Uzay Uyarı Filosu”nun oluşturduğu ailenin parçası olacak.

Ancak yeni filonun görev alanı yalnızca gözlem ve uyarıyla sınırlı kalmayacak. “No 3 Uzay Etkileri Filosu”, söz konusu eylemlere karşı doğrudan harekete geçecek.

Saldırı ve savunma görevlerini yürütecek filonun, elektronik savaş ve uyduları hedef alan silahlara karşı donanımlı olacağı belirtildi.