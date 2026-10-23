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Kaynak: AA

İngiltere hükümeti, artan siber saldırılar, devlet destekli güvenlik tehditleri ve aşırı hava olaylarına karşı vatandaşlarını uyardı. "Hazırlıklı Ol" isimli yeni kampanya kapsamında, İngiliz halkından evlerinde elektrik ve internet kesintilerine karşı en az 3 gün yetecek kadar temel gıda, su ve acil durum malzemesi stoklamaları istendi.

Küresel çapta artan jeopolitik gerilimler ve siber tehditler, İngiltere hükümetini harekete geçirdi. Hükümet tarafından başlatılan "Be Ready (Hazırlıklı Ol)" kampanyası ile halka; elektrik, su ve iletişim hizmetlerindeki kesintiler ile tedarik zincirindeki olası çöküşlere karşı bireysel önlem alma çağrısı yapıldı.

Bakanlık tavsiyesine göre, olası bir afet veya saldırı anında kullanılmak üzere her evde kişi başı günlük 3 litreden toplam 9 litre içme suyu bulundurulması gerekiyor. Acil durum çantasında ayrıca bozulmayan gıda ürünleri, ilk yardım malzemeleri, el feneri, pilli radyo, battaniye ve bir miktar nakit para yer alması gerektiği vurgulandı.

"TEHDİTLER VARSAYIM DEĞİL, GERÇEK"

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, savunma sanayisi tesisinde yaptığı konuşmada tehlikenin boyutlarına dikkat çekti. Rusya ve diğer düşman devletlerin günlük hayatı felç edebilecek kritik altyapıları hedef alabileceği uyarısında bulunan Streeting, "Bu tehditler varsayımsal değil, gerçek. Giderek daha fazla kendi evimizde karşımıza çıkıyor. Amacımız halkı korkutmak değil ancak insanların paniğe kapılmadan tetikte olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis ise bireysel hazırlıkların acil durum ekiplerinin işini kolaylaştıracağına ve asıl yardıma muhtaç kişilere odaklanmalarını sağlayacağına dikkat çekti. Jarvis, benzer bilinçlendirme kampanyalarının Fransa, İrlanda ve Hollanda'da da devrede olduğunu hatırlattı.

Geçtiğimiz günlerde yaygın olarak kullanılan PHP programlama dilindeki kritik bir güvenlik açığı nedeniyle İngiltere'de 32 kamu hizmeti sitesi tedbir amacıyla erişime kapatılmış, bu durum ülkedeki siber güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşımıştı.