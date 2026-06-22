Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), Londra'nın yanı sıra ülkenin güney, doğu ve batı Midlands bölgeleri ile Galler'de hafta boyunca olağanüstü sıcak hava koşullarının görüleceğini duyurdu.

Özellikle çarşamba ve perşembe günlerinde İngiltere ile Galler'in geniş kesimlerinde etkili olması beklenen sıcak hava dalgasında termometrelerin 37 derecenin üzerine çıkabileceği, bazı noktalarda ise 38 ila 40 derece arasında değerler görülebileceği tahmin ediliyor.

Yüksek sıcaklıklara yoğun nemin de eşlik etmesinin beklendiği belirtilirken, bu durumun sağlık açısından çeşitli riskleri beraberinde getirebileceği uyarısı yapıldı.

Met Office, aşırı sıcakların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğini vurgulayarak, ülkede nadir görülen bu seviyelerdeki sıcaklıklara karşı gerekli tüm tedbirlerin alınmasını önerdi.

İngiltere geçen ay da sıcak hava dalgasının etkisi altında kalmış, bazı bölgelerde hava sıcaklığı 35 derecenin üzerine yükselmişti.