İngiliz devi Manchester United’da son dönemde işler iyiye doğru gidiyor. Amorim sonrası kadroda yapılanmaya giden Kırmızı Şeytanlar bazı isimleri gözden çıkarmış durumda. Bunların başında ise İngiliz stoper Harry Maguire geliyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre İngiliz stoperin menajeri Türkiye ve İtalya'daki kulüplerle temasa geçtiği ifade edildi.

İNGİLİZ BASINI RESMEN DUYURDU

İngiliz basınından The Athletic'te yer alan habere göre; Maguire'in menajeri, kontratın bitimine yaklaşılmasıyla birlikte Türkiye ve İtalya'daki bazı kulüplerle temas kurduğu ifade edildi. Kulis bilgilerine göre ise Türk takımlarının başında Beşiktaş gelmekte.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ: ÖNLERİNDE TEK ENGEL VAR

Transferde tek engel Şampiyonlar Ligi

Öte yandan 32 yaşındaki stoperin Manchester'daki yaşamından memnun olduğu ve ana hedefinin Manchester United'ı yeniden Şampiyonlar Ligi potasına taşımak olduğu vurgulandı. Bu nedenle Maguire'in önceliği, kulüpten gelecek olası bir sözleşme teklifini değerlendirmek. Maguire, 2019 yazında Leicester City'den Manchester United'a 87 milyon euro bedelle transfer olmuştu.