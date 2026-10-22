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Kaynak: AA

Hollanda merkezli ING Grubu'ndan çarpıcı bir rapor geldi. Eylül ayındaki olumlu enflasyon verilerine dikkat çekti. ING ekonomisti Frantisek Taborsky imzalı raporda, yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 35 olarak belirlenirken, dolar kuruna ilişkin tahmin 51,50 TL olarak açıklandı.

Raporda ayrıca, yatırım fonları piyasasında yaşanan son gelişmelerin iç talebi yavaşlatabileceği uyarısında bulunuldu.

"YATIRIM FONLARINDAKİ GELİŞMELER İÇ TALEBİ VURABİLİR"

Banka, yatırım fonlarına yönelik yetkililerin hızlı müdahalesinin olası şokları engellediğini belirtti. Sistemik bir risk ya da dolara keskin bir yöneliş görülmediği vurgulanan raporda, yabancı sermaye girişlerinin de yeniden başladığı ifade edildi. Ancak fon piyasasındaki sıkılaşmanın, servet kayıpları ve güven erozyonu yoluyla iç talebi zayıflatabileceği kaydedildi. Küçük yatırımcılara yapılacak olası geri ödemelerin ise tüketimi canlı tutabileceğine işaret edildi.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29

Eylül enflasyon verilerinin piyasalarda iyimserlik yarattığını belirten ING, TCMB'nin faiz indirimlerine ekim ve aralık aylarında devam edeceğini öngörüyor. Bankanın beklentisi, yıl sonunda politika faizinin yüzde 35'e, 2026 yılı enflasyonunun ise yüzde 29'a gerilemesi yönünde.

DOLAR/TL TAHMİNİ 51,50 SEVİYESİNDE

Raporda Türk lirasının mevcut pozisyonuna da yer verildi. Faiz getirisi avantajının yavaş yavaş azaldığı belirtilse de, "carry trade" (faiz farkından yararlanma) işlemlerinin hala popüler olduğu vurgulandı. Dolar/TL kurundaki son haftalık hareketliliklerin genel döviz görünümünü değiştirmediğini ifade eden ING, kurun 2026 yılı sonunda 51,50 TL seviyesine ulaşacağını tahmin etti.