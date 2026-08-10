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Kaynak: İHA

Futbol dünyasında FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yönetimine yönelik tartışmalar sürerken üç kıtasal konfederasyondan dikkat çeken ortak bir açıklama geldi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ortak açıklamayla Infantino'nun yönetim anlayışını eleştirdi.

ÜÇ KONFEDERASYON BAŞKANININ İMZASI VAR

Ortak açıklamada UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, AFC Başkanı Salman Bin İbrahim Al Khalifa ve CONCACAF Başkanı Victor Montagliani'nin imzaları yer aldı.

Üç başkan, futbolun yönetim anlayışına ilişkin mesajlarında oyunun herhangi bir kişi veya kuruma ait olmadığının altını çizdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol, oyunculara, taraftarlara, kulüplere, üye federasyonlara ve geleceğini korumakla görevlendirilen tüm kurumlara aittir.”

'FUTBOLDA LİDERLİK BİR MÜLK DEĞİLDİR'

Açıklamanın devamında ise doğrudan FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yönetim şekline yönelik eleştiriler sıralandı.

Üç konfederasyon, futbol yönetimindeki liderliğin kişisel bir güç alanına dönüştürülemeyeceğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Futbolda liderlik bir mülk değildir. Gücü elde tutmak veya gücün elde tutulmasını talep etmekle ilgili değildir. Liderlik, kendisine güvenen futbol ailesine karşı üstlenilen bir hizmet görevidir.”

'GÜVEN KIRILDIĞINDA BU GÖREV TERK EDİLMİŞ OLUR'

“Aldatma yoluyla güven kırıldığında ve bir kişi kendisine yetki veren kolektif yapının üzerine çıktığında, bu görev terk edilmiş olur.”