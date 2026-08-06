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Kaynak: AA

UEFA, Dünya Kupası'na yönelik boykot kararının kaldırılması için gerekli şartların henüz oluşmadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, yalnızca tartışmalı projenin geri çekilmesinin yeterli olmadığı belirtilerek, benzer girişimlerin bir daha yaşanmayacağına dair güvence verilmesi gerektiği vurgulandı.

'ŞARTLAR YERİNE GETİRİLMEDİ'

UEFA açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle büyük organizasyonların satılmasına yönelik tekliflerin tamamen geri çekilmesi, ikinci olarak da futbolu bu şekilde değiştirmeye yönelik girişimlerin bir daha yaşanmayacağı konusunda güvence verilmesi gerekiyordu. Bu şartlar yerine getirilmedi."

INFANTINO'YA GÜVEN KALMADI

Avrupa futbolunun yönetim organı, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya yönelik eleştirilerini de yineledi.

UEFA, daha önce yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak Infantino'nun başkanlığına olan güvenini kaybettiğini ve bu tutumlarında herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu.

FIFA'NIN DESTEK AÇIKLAMASI REDDEDİLDİ

FIFA'nın Fas'ta gerçekleştirilen olağanüstü toplantının ardından yayımladığı ve yönetim kurulunun Infantino'ya tam destek verdiğini öne süren açıklama da UEFA tarafından inandırıcı bulunmadı.

UEFA, FIFA Başkanı'nın çalışanlarının desteğinin mevcut krizi değiştirmediğini savundu.

AVRUPA TAKIMLARININ KATILIMI BELİRSİZ

Yaşanan kriz nedeniyle Avrupa ekiplerinin FIFA organizasyonlarına katılımı da tartışma konusu oldu.

Özellikle gelecek ay Polonya'da düzenlenecek FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda UEFA üyesi ülkelerin yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

WENGER DE MESAFE KOYDU

FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger de tartışmalı projede herhangi bir rolü olmadığını açıkladı.

Deneyimli futbol adamı, projenin geri çekilmesini "kesinlikle gerekli" olarak nitelendirirken, futbolun bağımsız, şeffaf ve dürüst bir yönetim anlayışıyla idare edilmesi gerektiğini söyledi.

PRENS ALİ'DEN ÇARPICI İDDİA

Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Prens Ali bin Al Hussein ise FIFA yönetimine yönelik dikkat çeken suçlamalarda bulundu.

Prens Ali, Gianni Infantino'ya seçim desteği verilmesi halinde Ürdün Futbol Federasyonu'nun FIFA nezdindeki sorunlarının çözülebileceğinin kendisine sözlü olarak iletildiğini öne sürerken, bu durumu "şantaj" olarak nitelendirdi.

Ayrıca Ürdün'ün FIFA Arap Kupası'ndaki ikinciliğine ilişkin ödül parasının da halen ödenmediğini iddia etti.