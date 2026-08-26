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FIFA'da Gianni Infantino'ya yönelik Avrupa'dan yükselen itirazlara İtalya da katıldı.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Mart 2027'de gerçekleştirilecek FIFA başkanlık seçimlerinde Infantino'ya verdiği desteği geri çektiğini açıkladı.

İtalya'nın kararıyla birlikte Infantino'ya karşı Avrupa futbolundaki cephe biraz daha genişledi.

İTALYA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

FIGC tarafından yapılan açıklamada kararın, FIFA yönetiminin son dönemde uluslararası organizasyonların yönetimi ve geliştirilmesine yönelik girişimleri nedeniyle alındığı belirtildi.

Federasyon açıklamasında, "İtalya Futbol Federasyonu, Mart 2027'de yapılacak FIFA başkanlık seçimlerinde Gianni Infantino'nun adaylığına verdiği desteği geri çekme kararı almıştır" ifadelerine yer verildi.

Kararın UEFA ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yaklaşımıyla uyum içerisinde alındığı da özellikle vurgulandı.

'UEFA'NIN YANINDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

FIGC Başkanı Giovanni Malagò da alınan kararın ardından Avrupa futboluyla birlikte hareket edeceklerini açıkladı.

Malago, "UEFA ve diğer Avrupa federasyonlarıyla birlikte liyakat, dayanışma, sürdürülebilirlik ve taraftarların merkezde olduğu bir futbol anlayışını desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.