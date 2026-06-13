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İtalya, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası hakkında yaptığı açıklamaları konuşuyor.

2026 Dünya Kupası öncesinde turnuvanın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Infantino'nun, İtalya'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası dışında kalmasıyla ilgili yaptığı şaka ülkede geniş yankı uyandırdı.

'208 TAKIMA ÇIKARALIM BELKİ KATILIR'

Infantino, Dünya Kupası'na katılan takım sayısının artırılmasıyla ilgili konuşurken İtalya'yı hedef alan bir espri yaptı.

FIFA Başkanı, "Belki 64 takımlı bir Dünya Kupası'nda İtalya katılabilir. Hatta 208 takıma çıkaralım da katılıp katılamayacağını görelim." ifadelerini kullandı.

Bu sözler kısa sürede İtalya'da gündemin ilk sırasına yerleşti.

İTALYAN BASININDAN SERT TEPKİ

Ülkenin önde gelen gazetelerinden La Repubblica, Infantino'nun açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

Gazete, İtalya'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası dışında kalmasının zaten büyük bir hayal kırıklığı olduğunu vurgulayarak, FIFA Başkanı'nın bu konuda alaycı bir tavır sergilemesini kabul edilemez olarak değerlendirdi.

DÜNYA ŞAMPİYONLARINDAN ELEŞTİRİ

1982 Dünya Kupası şampiyonu kadroda yer alan Marco Tardelli de Infantino'ya tepki gösterdi.

Tardelli, "İtalya'ya saygısızlık yaptı. FIFA Başkanı olarak böyle konuşmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Bir başka dünya şampiyonu Francesco Graziani ise, "Sözlerinde bir gerçeklik payı olabilir ama bu son derece skandal bir şaka." değerlendirmesinde bulundu.

SİYASET DÜNYASINDAN DA TEPKİ GELDİ

Tartışma futbol dünyasının dışına da taşındı.

İtalyan milletvekili Gaetano Amato, Infantino'nun bir taraftar gibi değil FIFA Başkanı olarak konuştuğunu hatırlatarak, bu tür açıklamaların sorumluluk duygusuyla bağdaşmadığını söyledi.

İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi'nin de konuyla ilgili Infantino ile görüşebileceği belirtildi.