İran, Titanic Mardan Palace Spor Kompleksi’nde oynanan maçın ilk yarısını 12. dakikada Ali Gholizadeh, 20. ve 35. dakikalarda penaltıdan Mehdi Taremi ile 32. dakikada Muhammed Mohebi’nin golleriyle 4-0 önde tamamladı.
FARK 5’E ÇIKTI
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren İran, 55. dakikada Mehdi Ghayedi’nin golüyle farkı 5’e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 5-0 sona erdi.
INFANTINO TRİBÜNDEYDİ
FIFA Başkanı Gianni Infantino, karşılaşmanın ilk yarısını tribünden takip ettikten sonra devre arasında stattan ayrıldı. İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade de maçı yerinde izledi.
MAÇLAR ANTALYA’YA ALINDI
Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle Ürdün’ün başkenti Amman’dan Antalya’ya alınan maçlar kapsamında İran, 27 Mart’ta Nijerya’ya 2-1 mağlup olmuştu.