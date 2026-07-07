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Kaynak: DHA

Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhan T. yönetimindeki 16 AUU 586 plakalı minibüs, sokak kesişiminde Esma E.'nin kullandığı 26 ALZ 399 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparken, minibüs savrularak bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Esma E. ile Ferhan T. ve minibüste bulunan Fariz K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.