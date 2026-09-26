Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin kendileri açısından oldukça zorlu geçtiğini belirten Zidane, zeminden de şikayet etti.

'TÜRKİYE ÇOK İYİ OYNADI'

Zidane, "Kazandık, zor bir maç oldu. Zemin pek rahat değildi. Oyun güzeldi. Teknik olarak topa sahip olduğumuzda daha iyi oynuyoruz. Topsuz oyunu da iyi oynamalıyız. Türkiye bu akşam çok iyi oynadı. Topsuz oyunda presi çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

MBAPPE SAKATLIĞI NEDENİYLE AYRILACAK

Karşılaşmanın tek golünü atan ve 59. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Kylian Mbappe'nin durumuna da değinen Zidane, Fransız yıldızın dizinden sakatlandığını belirterek milli takım kampından ayrılmak zorunda kalacağını ifade etti.

Fransa'nın sıradaki Belçika maçına da değinen Zidane, "Yeni bir maç olacak. O maçta daha iyi oynamalıyız." dedi.