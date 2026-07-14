Gazete Pencere'nin habere göre, Valiliğin ilgi yazısına istinaden gönderilen resmi yanıtta, İnan Güney hakkında Başsavcılık tarafından yürütülen 2025/194072 sayılı soruşturma dosyasının ayrıntıları aktarıldı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, gelinen aşamada Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutuklu bulunmadığını ve adli sürecin tutuksuz olarak devam ettiğini valilik makamına resmen bildirdi. Başsavcılıktan valiliğe gönderilen yazı şöyle:

İlgi sayılı yazı ile Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/194072 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı şüpheli İnan GÜNEY hakkındaki isnat edilen suçlar, tutuklu olup olmadığı ve tutuklu ise hangi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğu hususlannda bilgi istenildiği anlaşılmakla, Yapılan incelemede; şüpheli İnan GÜNEY hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/194072 sayılı dosyası kapsamında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, hakkında yürütülen soruşturma dosyasında 10/03/2026 tarihinde ididaname düzenlendiği ve yargılamanın İstanbul (Kapatılan) 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/33 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, gelinen aşamada şüphelinin tutuklu bulunmadığı anlaşılmıştır.