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Cumhurbaşkanlığı Aday Haber'inin geçtiği tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun milletvekilleriyle görüşmelerinin yasaklandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Mutlak butlan kararıyla görevden alınan Özgür Özel yönetimindeki parti sözcüsü Zeynel Emre, Mart 2025'ten bu yana Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığını ifade etti.

"İMAMOĞLU'NUN MİLLETVEKİLLERİNİN GÖRÜŞMESİ YASAKLANDI"

Emre, "Sayın İmamoğlu'na yönelik bir tecrit başladı. Milletvekillerinin görüşmesi yasaklandı. Çok istisnai izin alıp görüşenler var. Halbuki yasama üyesine, bir yürütme üyesinin yardımcısının yasak koyması, engellenmesi düşünülemez. Çünkü esas itibarıyla o bir bildirimdir. Yasama üyeleri Anayasa’dan ve halktan aldığı yetkiyle Türkiye'nin her kurumuna gidebilirler, her yerde insanlarla görüşebilirler" dedi.

Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı Serkan Özcan konuyla ilgili "Görüşmelerin zorla yapıldığını biliyorum ama tam bir yasak bilgisi şimdilik bende yok" ifadelerini kullandı.