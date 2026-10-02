Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mehmet Pehlivan’ın duruşmaları devam ederken gece saat 03.00 sıralarında Çorlu’daki cezaevinden Kandıra F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiğini belirtti.
Emir, sevkin kimseye haber verilmeden yapıldığını öne sürerek uygulamaya tepki gösterdi.
“GECE YARISI SEVK EDİLDİ”
Murat Emir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, duruşmaları devam ederken dün gece 03.00 sularında Çorlu'daki kuyu tipi cezaevinden kimseye haber verilmeden apar topar Kandıra F Tipi'ne sevk edildi!”
Emir, söz konusu sevkin savunma ve adil yargılanma hakkıyla ilgili ihlal oluşturduğunu söyledi.
AVUKATLARA VE BAROLARA ÇAĞRI
Pehlivan’ın sevkine ilişkin değerlendirmesinde uygulamayı eleştiren Emir, avukatları, baroları ve meslek odalarını tepki göstermeye çağırdı.
Emir, paylaşımının sonunda “Savunma haktır, susturulamaz!” ifadelerini kullandı.