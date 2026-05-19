Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sanal medya hesabı üzerinden 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Yapılan paylaşımda şunlar söylendi:

"Bu ülke, en zor zamanlarında bile vazgeçmeyenlerle kuruldu. Çünkü bazı anlarda mesele, başlamaya cesaret etmektir. 19 Mayıs vazgeçmeyenlerin hikayesidir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!"

Paylaşımda yapay zeka ile canlandırılmış Bandırma Vapuru’nda bir askerin Mustafa Kemal Atatürk’e “Paşam, İstanbul’da hükümetin etkisi kalmadı. Ordu dağılmış durumda. İnsanlar direnmeyi bırakıyor. Milletin morali yok. Kimse bir şey değişir demiyor” dediği duyuluyor.

Yüce lider Mustafa Kemal Atatürk’ün ise bu sözlere “Başarmak sonrasıdır. Önce bir milletin ayağa kalkması gerekiyor” ifadeleriyle cevap verdiği duyuldu. Sonrasında “Peki insanlar inanmazsa” sorusuna da cevap veren Mustafa Kemal, videoda “O zaman biz inanırız. Bundan sonra millet konuşacak” ifadelerini kullanıyor.

Videonun sonunda ise Ekrem İmamoğlu’nun sesiyle “Bu ülke en zor zamanlarda bile vazgeçmeyenlerle kuruldu. Çünkü bazı anlarda mesele başlamaya cesaret etmektir. 19 Mayıs, vazgeçmeyenlerin hikayesidir” ifadeleri geçti.