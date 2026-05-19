İspanya’da uzun yıllar kullanılmadığı için atıl kalan Ciudad Real Havalimanı için yeni bir dönüşüm süreci başlatıldı. 2008 küresel finans krizinin ardından iflasın sembollerinden biri haline gelen dev tesisin, yeniden havacılık sektörüne kazandırılması hedefleniyor.

Madrid’deki yoğun hava trafiğine alternatif olması amacıyla inşa edilen havalimanı, beklenen yolcu sayısına ulaşamayınca 2011 yılında ticari uçuşlara kapatılmıştı. Yaklaşık 1,1 milyar avroluk yatırımın ardından atıl kalan tesis, yıllarca “hayalet proje” olarak anıldı.

YENİ HEDEF BAKIM VE LOJİSTİK MERKEZİ

Hazırlanan yeni plana göre havalimanı artık yolcu taşımacılığı yerine uçak bakım, onarım ve lojistik faaliyetleri için kullanılacak. Havalimanı yönetimi ile Sabena Technics arasında imzalanan 25 yıllık anlaşma kapsamında, tesisin hangar ve pistlerinde yılda yaklaşık 100 uçağın bakım işlemlerinin yapılması planlanıyor.

Projenin ilk aşamasında yaklaşık 150 kişilik istihdam oluşturulacağı belirtilirken, teknik personelin eğitim süreçlerinin Fransa’da gerçekleştirileceği açıklandı.

Öte yandan havalimanında geniş kapsamlı bir kargo operasyonu da hedefleniyor. Bu kapsamda toplam 7 bin 200 metrekarelik kargo terminali için uluslararası ortak arayışı sürüyor. Yetkililer, dönüşümün tamamlanmasıyla tesisin Avrupa havacılık sektöründe yeniden önemli bir merkez haline gelmesini amaçlıyor.