Yargı yoluyla CHP'li çok sayıda belediye ve yöneticisine operasyon düzenleniyor. Soruşturmalar kapsamında başlatılan davalarda belediye başkan ve yöneticileri tutuklu olarak yargılanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da 19 Mart'ta gözaltına alınması ile tutuklu yargılanan belediye başkanları arasında.

Öte yandan araştırma şirketleri operasyonlara yönelik vatandaşın nabzını tutuyor.

'DAVA HUKUKİ Mİ, SİYASİ Mİ?'

Metropoll "Türkiye'nin Nabzı Mart 2026" ile davalar için vatandaşa "İmamoğlu davası hukuki mi, siyasi mi?" ve "Davanın sonucuna ilişkin beklenti" sorularını yöneltti.

Şirketin anket sonucunun değerlendirmesinde "Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasına başlandı. Çoğunluk, görülen davanın siyasi olduğu kanısında. Davayı ‘hukukun siyasete müdahalesi’ olarak niteleyenler %46. Davaya ‘hukuki bir süreç’ olarak bakanlar da %41’i buluyor. Dolayısıyla, davanın meşruiyeti konusunda toplumsal bir mutabakat yok. Toplumsal ve siyasal kutuplaşma yargı alanına taşınmış görünüyor. Özellikle CHP, İYİ Parti ve DEM seçmeni için dava ‘siyasi.’ Toplumdaki en güçlü beklenti davanın seçimlere kadar sonuçsuz kalacağı yönünde" ifadeleri yer aldı.

"Davanın sonucuna ilişkin beklenti" sorusuna yönelik ise toplumda davanın yakın zamanda sonuçlanmasından ziyade seçimlere kadar uzayacağı yönünde daha güçlü bir beklenti mevcut.

Verilen yanıtların siyasi parti tercihlerine göre dağılımı ise şöyle: