Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga’da yer alan ‘Memleketin meselelerini hangi parti çözer?’ yazısında ekonomik verileri örnek göstererek’’ Ekranlarda duyduğunuz, “yüksek gelirli ülkeler düzeyine” çıktığımıza ilişkin haberlerin etkisi, bir market ya da pazar alışverişine kadar sürüyor. Bu nedenle iktidar meseleyi orada bırakmıyor, siyasetteki alternatiflerini itibarsızlaştırıyor, hatta etkisizleştiriyor. Buna bir de “güvenlik” kaygısı ya da riskini ekledikleri zaman, konforlu bir siyaset alanı yaratıyorlar kendileri için.

Ama ıskaladıkları bir mesele var; iktidar ülkeyi kötü yönetiyorsa alternatif olan muhalefetin varlığı, demokrasinin olmazsa olmazıdır. Muhalefet bu denklemden çıkarsa, iktidar da çıkar ve insanlar toptan siyasetten koparlar. Seçmen sandığa gidip gitmemeyi tartışır.’’ ifadelerine yer verdi.

ANKETLERDE 'HİÇBİRİ' SEÇENEĞİ ZİRVEYE YERLEŞTİ

Gazeteci Sedat Bozkurt, Şubat sonu ve Mart anketlerinde o sorunun yanıtı için şu ifadelere yer verdi:

‘’Şubat sonu ile mart ayında yapılan anketlerin ortalamasında “memleketin meselelerini hangi siyasi parti çözer?” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 29,5’ine göre “hiçbiri”. Bu sorulara verilen “yanıt yok” da dolaylı olarak “hiçbirini” içerir. O zaman oran yüzde 35’i buluyor. Aynı anketlerin ortalamasında AKP yüzde 23,4 ile ikinci, CHP ise yüzde 22,5 ile 3’üncü sırada. İki partinin toplamı ile “hiçbiri” oranı neredeyse kafa kafaya.’’

MİLYARLARCA LİRALIK HAZİNE YARDIMI TARTIŞMA KONUSU

Bozkurt yazısında siyasi partilerin Ocak ayında aldığı hazine yardımına da değindi. ‘’İşte siyasetten kopma, ondan umudunu kaybetme hali tam da budur. Memleketin hiçbir “yarasına derman” olarak görülmeyen siyasetini ondan umudunu kesmiş vatandaşın finanse etmesi de ayrıca dramatik bir durum.’’ İfadelerini kullanan Bozkurt ‘’ 14 milyona yakın üyesi bulunan siyasi partilerin bir lira üye aidat gelirleri yok. Onun yerine her ocak ayında aldıkları şahane bir hazine yardımı var. 2026’daki toplam aldıkları ve adına ironik bir biçimde “yardım” denilen miktar tam 6,4 milyar lira. 2023 yılındaki seçimlerden bugüne hazineden yardım almaya hak kazanan partilere aktarılan miktar tam tamına 22,5 milyar lira. Bu paranın aktarılmasının nedeni, vatandaşın sorunlarına çare bulmaları ya da çare üretmeleri. Ama sonuç ortada.’’ Diyerek iktidar ve muhalefetteki ülke geleceği adına umutsuz durumu gözler önüne serdi.