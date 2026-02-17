13 Şubat'ta Netflix'te yayınlanan Orhan Pamuk'un "Masumiyet Müzesi" kitabının dizi uyarlaması gündemdeki yerini koruyor.

'NEDİR DERDİNİZ BU CUMHURİYET'LE?'

Yönetmen İlker Canikligil, Masumiyet Müzesi eserinin Cumhuriyeti, alttan alta kötülediğini öne sürerek şu eleştirilerde bulundu:

"Orhan Pamuk'a sormak isterdim, nedir derdiniz bu Cumhuriyet'le? Alttan alta, 'Ya efendim bu Cumhuriyet de ne kadar kötü, bunlar böyle zenginler yaratmışlar, darbe yapmışlar...' Bir sınıf mücadelesini koyuyor ama nedense kendi sınıfıyla öyle kavgalı ki, o sınıftaki herkes tiktinti verici derecede antipatik. Öbür sınıfı da tanımıyor, orayı da hayalden yazıyor."