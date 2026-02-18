Erzurum’un Aziziye ilçesinde vatandaşların şüphelenerek yetkililere bildirdiği bir çöp poşeti, mezarlıkta cenin içerdiği ortaya çıkınca bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, poşetin içinde cenin olduğu tespit edildi. Polis, olay yerini güvenlik çemberine alarak detaylı inceleme başlattı; cumhuriyet savcısı da sürece dahil oldu.

Cenin, yetkililer tarafından Adli Tıp Merkezine götürülürken, sorumluların tespit edilmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma açıldı. Yetkililer, olayla ilgili bilgi vermeye devam ediyor ve halktan şüpheli durumlar karşısında duyarlı olmaları istendi.