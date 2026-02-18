Şampiyonlar Ligi son 16 play turu ilk maçında Juventus'u evinde 5-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tarihi geceyi değerlendirdi.

OKAN BURUK: 'GALATASARAY TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ BİR GECE'

Okan Buruk şunları söyledi:

“Öncelikle inanılmaz mutluyuz. Çok önemli bir galibiyet aldık ama ayaklarımızın yere basması gereken bir gece. Maçın başından sonuna kadar sadece takımım değil, stada gelen taraftarlarımız da müthiş bir coşku ortaya koydu. Hep birlikte koştuk, birlikte hücum ettik, birlikte savunma yaptık. Hem oyuncularım hem benim hem de Galatasaray tarihi için önemli bir gece olduğunu düşünüyorum. Ancak bunu taçlandırmak için ikinci maçı da aynı istek, aynı konsantrasyon ve aynı coşkuyla oynamamız gerekiyor.”

'REHAVETE KAPILMADAN İKİNCİ MAÇA ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR'

“Futbolun içinde her şey var. İlk yarıyı 2-1 geride kapattık ama ikinci yarıda 5-2 kazanmasını bildik. Bu nedenle rehavete kapılmadan ikinci maça odaklanmamız gerekiyor. Turu geçtikten sonra elbette sevincimizi daha büyük yaşayacağız. Şimdi önümüzde ligde deplasmanda oynayacağımız Konyaspor maçı var. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla o maça hazırlanacağız. Şampiyonluk hedefimiz doğrultusunda her maç bizim için çok önemli. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz ancak kadro genişliğimiz, devre arası transferlerimiz ve sakatlıktan dönen oyuncularımız sayesinde rotasyon gücümüz arttı. Bu rekabetin takıma olumlu yansıdığını düşünüyorum.”

'YEDİĞİMİZ GOLLERDE ŞANSIZDIK'

“Devre arasında oyuncularımı özellikle ilk yarıdaki oyunları için tebrik ettim. Çünkü oyunu rakip yarı sahada oynayan, baskı yapan ve ikinci topları toplayan taraf bizdik. Yediğimiz goller geçişlerden geldi ve biraz şanssızdık. Oyuncularıma sakin kalmalarını, aynı oyunu sürdürürsek kazanacağımızı söyledim. İkinci yarının başında bulduğumuz erken golle birlikte özgüvenimiz arttı, ardından üçüncü gol geldi. Rakibin 10 kişi kalmasından sonra da oyunu doğru oynayıp skoru büyüttük.”

'BU KEZ TAM TERSİNİ YAPTIK'

“En çok memnun olduğum nokta, skor ne olursa olsun oyuncularımın üretmeye devam etmesiydi. 3-2’den sonra da, 4-2’den sonra da skoru artırmak için oynadık. Geçmiş yıllarda Avrupa’da 10 kişiye karşı avantajı değerlendiremediğimiz maçlar yaşamıştık. Bu kez bunun tam tersini yaparak doğru reaksiyonu gösterdik. Bu da benim için ayrı bir mutluluk.”

“Şimdi ikinci maç için hazırlanacağız. Aynı ciddiyetle, aynı disiplinle oynayıp turu geçmek istiyoruz.”