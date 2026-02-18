Amasya’nın Şeyhcui Mahallesi’ndeki bir apartmanda, yeni doğan bir bebek için okutulan mevlit sırasında ikram edilen tavuklu pilav, 22 kişinin zehirlenmesine yol açtı. Rahatsızlanan davetliler, kendi imkanlarıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Durumun artması üzerine polis ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı adreste inceleme yaptı. Zehirlenmeye neden olabileceği değerlendirilen yemekten numune alındı.

Amasya Valiliği, yaptığı açıklamada vatandaşların genel durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtirken, adli ve idari incelemenin başlatıldığını duyurdu. Olaydan etkilenenlerin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bir vatandaş olan Selahattin Zengin, kızı ve torunlarının da yemekten etkilenerek hastaneye kaldırıldığını belirterek, tedavilerinin devam ettiğini aktardı.