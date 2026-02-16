ORTAYLI’NIN SÖZLERİ YENİDEN KONUŞULUYOR

Tarihçi ve akademisyen İlber Ortaylı’nın, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk hakkında yıllar önce yaptığı değerlendirmeler sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Ortaylı’nın Türkçe kullanımı üzerinden yönelttiği eleştiriler kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar arasında tartışma başladı.

"BANA GÖRE ORHAN PAMUK, TÜRKÇE’Yİ BİLMİYOR."

“Bana göre, Orhan Pamuk, Türkçe’yi bilmiyor. Kaleme aldığı bir eserde şu ifade geçiyor:

‘İmam ikindi namazı saatinde caminin balkonuna çıkarak ikindi ezanını okudu.’

Şimdi bu toplumda yaşayan her insan bilir ki; namazın saati olmaz vakti olur. Camilerde balkon diye bir yer yoktur, minarenin şerefesi vardır.

Ezanı da imam değil müezzin okur. Bu örnekle de sabittir ki kişiler, içinden çıktıkları toplumu bilmeden bir şeyler yapmaya çalıştıklarında doğru şeyler yapamazlar.”

DİL VE KÜLTÜR TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Sosyal medyada birçok kullanıcı, Ortaylı’nın eleştirilerini desteklerken, bazıları ise Orhan Pamuk’un eserlerinin dünya çapında kabul gördüğünü ve bu tür yorumların haksız olduğunu dile getirdi. Tartışmalar kısa sürede büyüyerek kültür ve kimlik konularına kadar uzandı.

GEÇMİŞTE DE POLEMİK YAŞANMIŞTI

İlber Ortaylı ve Orhan Pamuk, daha önce de benzer tartışmalarla gündeme gelmişti. Özellikle Pamuk’un edebiyat anlayışı, dili kullanma biçimi ve Türkiye’ye dair yorumları zaman zaman eleştirilmişti.

SOSYAL MEDYADA YENİDEN VİRAL OLDU

Paylaşımın kısa sürede yayılması, kültür dünyasında yaşanan polemiklerin dijital ortamda ne kadar hızlı gündem olabildiğini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, bu tür tartışmaların edebiyatın geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladığını belirtiyor.