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Kaynak: Haber Merkezi

Türk basketbolu adına tarihi bir başarıya imza atıldı. Uluslararası organizasyonlarda görev alan hakem Çisil Güngör, NBA Yaz Ligi’nde düdük çalarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

BİR İLKE İMZA ATTI

Çisil Güngör, Minnesota Timberwolves ile New Orleans Pelicans arasında oynanan NBA Yaz Ligi karşılaşmasında görev alarak NBA Yaz Ligi’nde maç yöneten ilk Türk kadın hakem oldu.

TÜRK HAKEMLİĞİ ADINA TARİHİ AN

FIBA organizasyonlarında da uzun yıllardır görev yapan Güngör’ün NBA Yaz Ligi’nde sahne alması, Türk basketbol hakemliği adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi.