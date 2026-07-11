Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Dünyanın en güçlü imparatorlukları belli oldu: Osmanlı’nın sırası dikkat çekti

Dünyanın en güçlü imparatorlukları belli oldu: Osmanlı’nın sırası dikkat çekti

Tarih boyunca askeri başarıları, fetihleri ve bıraktıkları kültürel mirasla dünyaya yön veren imparatorluklar sıralandı. Hazırlanan listede Osmanlı İmparatorluğu’nun bulunduğu sıra ise büyük ilgi gördü.

Kaynak: Diğer
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Dünyanın en güçlü imparatorlukları belli oldu: Osmanlı’nın sırası dikkat çekti - Resim: 1

Tarih boyunca kurulan imparatorluklar yalnızca fethettikleri topraklarla değil, askeri güçleri, yönetim anlayışları, ekonomileri ve medeniyetlere bıraktıkları mirasla da dünya tarihine yön verdi. Yapay zekâ tarafından hazırlanan analizde, bu kriterler dikkate alınarak tarihin en güçlü 15 imparatorluğu belirlendi.

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Dünyanın en güçlü imparatorlukları belli oldu: Osmanlı’nın sırası dikkat çekti - Resim: 2

15 büyük imparatorluk listeye girdi

Hazırlanan sıralamada Britanya, Roma, Moğol, Osmanlı, Pers, Çin, Abbasiler, Sovyetler Birliği, İspanya, Qing Hanedanlığı, Portekiz, Bizans, Napolyon Fransası, Japon İmparatorluğu ve Timur İmparatorluğu yer aldı.

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Dünyanın en güçlü imparatorlukları belli oldu: Osmanlı’nın sırası dikkat çekti - Resim: 3

İlk 5 dikkat çekti

Yapay zekâ analizine göre listenin ilk beş sırasında Britanya İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Moğol İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Pers (Ahameniş) İmparatorluğu yer aldı.

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Dünyanın en güçlü imparatorlukları belli oldu: Osmanlı’nın sırası dikkat çekti - Resim: 4

Britanya zirvede

Listenin ilk sırasında Britanya İmparatorluğu gösterildi. Dünyanın yaklaşık dörtte birine hükmeden Britanya; denizcilikteki üstünlüğü, Sanayi Devrimi'ndeki öncü rolü ve küresel ticaret ağı sayesinde zirveye yerleşti.

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Dünyanın en güçlü imparatorlukları belli oldu: Osmanlı’nın sırası dikkat çekti - Resim: 5

Roma ikinci sırada


Roma İmparatorluğu ise hukuk sistemi, askeri disiplini, şehircilik anlayışı ve Batı medeniyetine bıraktığı kalıcı miras nedeniyle ikinci sırada gösterildi.

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Dünyanın en güçlü imparatorlukları belli oldu: Osmanlı’nın sırası dikkat çekti - Resim: 6

Moğollar ilk üçte


Tarihin en geniş kara imparatorluğu olarak kabul edilen Moğol İmparatorluğu, askeri stratejileri ve kısa sürede ulaştığı büyük hâkimiyet alanıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı.

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Dünyanın en güçlü imparatorlukları belli oldu: Osmanlı’nın sırası dikkat çekti - Resim: 7

Osmanlı ilk 5'te


Yapay zekâ analizine göre Osmanlı İmparatorluğu dördüncü sıraya yerleşti.

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Dünyanın en güçlü imparatorlukları belli oldu: Osmanlı’nın sırası dikkat çekti - Resim: 8

Yaklaşık 600 yıl hüküm süren Osmanlı'nın üç kıtaya yayılan toprakları, güçlü devlet teşkilatı, askeri başarıları ve çok uluslu yönetim modeli sıralamada öne çıkan kriterler arasında gösterildi.

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Dünyanın en güçlü imparatorlukları belli oldu: Osmanlı’nın sırası dikkat çekti - Resim: 9

LİSTENİN TAMAMI İSE ŞÖYLE:

15. Timur İmparatorluğu
14. Japon İmparatorluğu
13. Napolyon Fransası
12. Bizans İmparatorluğu
11. Portekiz İmparatorluğu
10. Qing Hanedanlığı
9. İspanyol İmparatorluğu
8. Sovyetler Birliği
7. Abbasiler
6. Çin İmparatorluğu

5. Pers (Ahameniş) İmparatorluğu
4. Osmanlı İmparatorluğu
3. Moğol İmparatorluğu
2. Roma İmparatorluğu
1. Britanya İmparatorluğu

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