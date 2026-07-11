Dünyanın en güçlü imparatorlukları belli oldu: Osmanlı’nın sırası dikkat çekti

Tarih boyunca kurulan imparatorluklar yalnızca fethettikleri topraklarla değil, askeri güçleri, yönetim anlayışları, ekonomileri ve medeniyetlere bıraktıkları mirasla da dünya tarihine yön verdi. Yapay zekâ tarafından hazırlanan analizde, bu kriterler dikkate alınarak tarihin en güçlü 15 imparatorluğu belirlendi.