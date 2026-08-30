İlk Çatalca Film Festivali üç gün süren etkinliklerin ardından ödül töreniyle tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Çatalca Belediyesi tarafından hayata geçirilen organizasyon, ilçenin yaklaşık 80 yıllık sinema geleneğini yeni kuşaklarla buluşturmayı hedefledi. Kısa film yarışmasına 224 yapım başvurdu. Ön jüri değerlendirmesiyle 10 film finale kaldı. Sanatçı Selçuk Ören’in tasarladığı Altın Erguvan ödülleri kapanış gecesinde sahiplerini buldu.

Mübadele Meydanı’nda Gülay Avşar’ın sunumuyla gerçekleşen ödül töreni, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ile Festival Direktörü Cengiz Özkarabekir’in ev sahipliğinde yapıldı. Jüri Başkanı Yüksel Aksu, jüri üyeleri Dilan Çiçek Deniz ve Bülent Emrah Parlak finale kalan filmleri değerlendirdi.

Törene finalist ekipler, sanat dünyasından isimler ve sinemaseverler katıldı. Festival programında kısa film gösterimlerinin yanı sıra yönetmen buluşmaları, söyleşiler ve atölyeler de yer aldı. Açılışta usta oyuncu Hale Soygazi’ye Altın Erguvan Onur Ödülü takdim edilmişti. Etkinlikler Nazım Özbay Kültür Merkezi ve Mübadele Meydanı sahnesinde yoğun ilgi gördü.

En İyi Film Ödülü Rabia Özmen’in yönettiği Prosedür’e verildi. Jüri, katı kurallar ve bürokratik engeller karşısında temel bir ihtiyacın nasıl çaresizliğe dönüştüğünü insanı merkeze alan anlatımı nedeniyle filmi ödüle değer gördü. Prosedür, yeni cezaevine giren bir mahkûmun ihtiyacı ve eşinin yardım çabası üzerinden prosedürlerin hayatı nasıl kuşattığını işliyor.

Film daha önce Saraybosna Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapmış, Adana ve İzmir festivallerinde de dikkat çekmişti. Ödülünü alan Özmen, festivallerin yalnızca filmlerin gösterildiği değil hayatın farklı meselelerinin konuşulabildiği alanlar olduğuna dikkati çekti. Bazı unuttuğumuz kavramlar ve bazı insani ihtiyaçlarımız var. Bunun üzerine daha fazla konuşmalıyız.

Dalya Keleş’in yönettiği Yerçekimi, büyüme sancıları ve yalnızlığı ele alan anlatımıyla Büyük Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Film, gençlik döneminin karmaşık duygularını sade ve etkileyici bir dille yansıtarak jüri üyelerinin beğenisini kazandı.

Doğa Kılcıoğlu Esen’in yönettiği Kirpik adlı animasyon Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Yas ve sevgi temalarını siyah-beyaz, yalın çizgiler ve masalsı bir anlatımla işleyen film, özgün görsel dünyası ile zamansal döngüyü ele alış biçimiyle öne çıktı. Animasyon kategorisindeki bu başarı, festivalin çeşitliliğini de ortaya koydu.

Mansiyon ödülleri Utku Ali Güler’in yönettiği Feridun ile Turgut Kanal’ın yönettiği Mümeyyiz filmlerine verildi. Feridun, yalnızlık ve mizah üzerinden insanın bir başkasından çok onun temsil ettiği ihtimale âşık olabileceği fikrini işliyor. Mümeyyiz ise güç ilişkileri, sorumluluk, adalet ve vicdan kavramlarını derinlemesine ele alıyor. Her iki yapım da jüri tarafından özel olarak takdir edildi.

Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, festivalin temel amacının ilçenin sinema geçmişini yeni kuşaklarla buluşturmak olduğunu vurguladı. Çatalca’nın 80 yıldır sinema sektörünün içinde yer aldığını belirten Güzel, Çatalca’da sinema doğamızda var ve burada herkes başrol diyerek ilçedeki çocuk ve gençlerin sinemayla daha güçlü bir bağ kurmasını istediklerini söyledi.

Gelecekte Çatalca’dan yönetmen ve senaristlerin yetişmesini hedeflediklerini ifade etti. Festival kapsamında toplam 250 bin lira değerinde para ödülü dağıtıldı. En İyi Kısa Film 100 bin lira, Büyük Jüri Özel Ödülü 75 bin lira, Jüri Özel Ödülü 50 bin lira ve mansiyon ödülleri 25 bin lira olarak belirlendi. Para ödüllerinin yanı sıra Altın Erguvan heykelcikleri de takdim edildi.