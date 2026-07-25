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Kaynak: Haber Merkezi

Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "taksirle öldürme" suçundan hakkında yakalama kararı çıkardığı Kanadalı şirketin yöneticisi Ian Ronald Guille, Şişli’deki bir otelde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TEMMUZ AYINDA TAHLİYE EDİLMİŞTİ!

İliç maden faciasına ilişkin 43 sanığın yargılandığı davanın 8. duruşması 7 Temmuz 2026'da Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Mahkeme, tutuklu sanıklar Ian Ronald Guille ile Ali Rıza Kalender'in tutuklu geçirdiği süre, mevcut delil durumu ve adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı gerekçesiyle tahliyesine hükmetti.

Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile elektronik kelepçe uygulanarak konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiş ve adli kontrol yükümlülüklerine uymamaları halinde yeniden tutuklanabilecekleri ihtarı yapılmıştı.

DAVA ERTELENMİŞTİ!

Mahkeme, dosyaya ilişkin ara kararında 6 sanık hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin devamına, bazı yabancı sanıklar hakkında ise kırmızı bülten işlemlerinin sonucunun beklenmesine karar vermişti. Mahkeme heyeti, aynı zamanda 14 Nisan 2026 tarihli ara karar doğrultusunda kazanın niteliğine uygun uzmanlık alanlarını kapsayacak akademik yeterliliğe sahip yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar vermişti.

Ian Ronald Guille, Kenan Özdemir ve Cengiz Yalçın Demirci hakkında ise "çevreyi taksirle kirletme" suçunun ön ödemeye tabi olması nedeniyle ön ödeme işlemlerinin yerine getirilmesine karar vermiş, davayı 20 Ekim 2026 tarihine ertelemişti.