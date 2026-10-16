Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Irak Türkmen Cephesi (İTC) Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa’nın Irak Hükümeti’nde Devlet Bakanlığı görevine getirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıklayarak tebrik mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren İletişim Başkanı Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Sayın Mehmet Seman Ağa'nın Irak Hükümeti'nde Devlet Bakanlığı görevine getirilmesini memnuniyetle karşılıyor, kendisini tebrik ediyorum. Bu önemli gelişmenin dost ve kardeş Irak halkı ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor; Irak Başbakanı Sayın Ali Zeydi başta olmak üzere bu kıymetli kararda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."