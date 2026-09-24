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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek yeni dönem için başarı dileklerini iletti.

Yeni eğitim öğretim yılı kapsamında Yaşar Musaoğlu İlkokulu ile Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulu’nu ziyaret eden Yıldırım, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle yeni eğitim yılına ilişkin beklentileri ve hedefleri üzerine sohbet eden Yıldırım, eğitim hayatlarında başarılar diledi. Öğrencilerin yeni döneme yönelik heyecan ve motivasyonlarının eğitim öğretim yılı boyunca devam etmesi temennisinde bulundu.

Ziyaretin ardından yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere sağlık, huzur ve başarı getirmesi dilekleri paylaşıldı.