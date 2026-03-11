Prof. Dr. İlber Ortaylı beş gündür yoğun bakımda tedavi görüyor. Gazeteci Fatih Altaylı'nın sabah saatlerinde Ortaylı'nın sevenlerinden dua istemesinin ardından ünlü profesörün sağlık durumu sosyal medyada merak konusu oldu.

Ailesi İlber Ortaylı'nın hesabından yaptığı açıklamada İlber Ortaylı'nın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini açıkladı.

78 yaşındaki İlber Ortaylı'nın ailesinin kişisel X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"İlber Ortaylı’nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz."

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı (1947), Osmanlı ve Rusya tarihi alanında uzmanlaşmış, uluslararası çapta tanınan Türk tarihçi, akademisyen ve yazardır. İlber Ortaylı Topkapı Sarayı Müzesi eski müdürü, Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nde hocalık yapmış, popüler tarih eserleriyle geniş kitlelere hitap eden, çok dil bilen bir entelektüeldir.