Kaynak: AA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özellikle yaşlı ve yatağa bağımlı vatandaşların hastane ortamına girmeden sağlık hizmetlerine erişebilmesini sağlayacak kapsamlı bir evde sağlık reformunu duyurdu. Hastanelerdeki enfeksiyon ve düşme risklerini minimize etmeyi hedefleyen yeni sistem; teknolojik altyapısı, genişletilmiş aile hekimliği yetkileri ve doğrudan eczaneden ilaç temini gibi devrim niteliğinde adımlar içerdi.

Bakanlığın 2005 yılından bu yana sürdürdüğü evde sağlık hizmetleri; uzaktan sağlık, palyatif bakım ve aile hekimliği entegrasyonuyla dört ayaklı yeni bir yapıya kavuşturuldu. Süreç, yeni kurulan "Evde Sağlık Koordinasyon Merkezleri" tarafından yönetilecek.

"PALYATİF KRİTİK BAKIM" ALANLARI DEVREDE

Yoğun bakım süreçleri tamamlanan ancak yaşam destek cihazlarına veya sık tıbbi gözleme ihtiyaç duyan hastalar için hastanelerde yeni bir ara formül hayata geçirildi. Bu kapsamda Türkiye genelinde 747 yataklı "palyatif kritik bakım" alanları oluşturuldu.

Kamu, üniversite ve özel hastanelerdeki mevcut yataklarla birlikte Türkiye'nin toplam palyatif bakım kapasitesi 8 bin 618'e ulaştı. Hastalar bu kritik bakım alanlarında stabilize edildikten sonra, uygun şartlar sağlandığında tıbbi destek cihazlarıyla birlikte evlerine taburcu edilebilecek.

UZAKTAN TAKİP SİSTEMİ İKİ İLDE BAŞLADI

Palyatif servisten evine gönderilen hastalar, kaderine terk edilmeyecek. Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği yeni yazılım altyapısı sayesinde hastaların değerleri anlık olarak elektronik sistem üzerinden izlenecek. Şu an iki pilot ilde başarıyla uygulanan ve yakında tüm Türkiye'ye yayılacak olan sistemin sunduğu imkanlarda; Görüntülü veya uzaktan muayene yapılması, gerekli ilaçların uzaktan reçete edilmesi hastanın ailesine tıbbi cihaz kullanımı ve bakım eğitimlerinin verilmesi ve htiyaç anında hastanın evine anında sağlık personeli yönlendirilmesi yer alıyor.

80 YAŞ ÜSTÜNE EVDE RAPOR VE GENİŞLETİLMİŞ REÇETE YETKİSİ

Yeni düzenleme ile bürokratik engeller de azaltılıyor. 80 yaş ve üzeri vatandaşların ilaç, tıbbi malzeme ve engelli sağlık raporu işlemleri artık doğrudan evlerinde gerçekleştirilebilecek.

Aile hekimlerinin yetki alanları da ciddi oranda genişletildi. Mevcut listeye 1.859 yeni ilaç eklenerek, bu ilaçların ve ilgili tıbbi malzeme raporlarının uzman hekime gerek kalmadan aile hekimlerince yazılabilmesinin önü açıldı. Hastalar, tedavilerinde bir değişiklik olmadığı sürece, raporlu ilaçlarını yazdırmak için tekrar tekrar hastaneye ve uzman hekime gitmek zorunda kalmayacak.

RAPORLU İLAÇLARDA "DOĞRUDAN ECZANE" DÖNEMİ HAZIRLIĞI

Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile koordineli olarak raporlu hastaları sevindirecek yeni bir uygulamanın da son aşamasına geldi. Memişoğlu, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bunu istedik ve onlar hazırlık içindeler. Bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından o ilaçla ilgili değişiklik olana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz. Yani bir daha doktora gidip de ikinci bir ilaç reçete ettirmenize gerek yok.

İlaç raporunun geçerli olan süre boyunca o ilacın aylık dozda eczaneden alınabilir olmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Çok yakın zamanda inşallah onu da insanlarımızın hizmetine sunacağız” dedi. Memişoğlu kronik hastalığı nedeniyle ilaç raporu olan yaşlı insanlarımız her seferinde gidip ilaçlarını doktora yazdırmaktansa ilaç raporunun geçerli olduğu sürece ilacın ulaşılabilir hale gelmesini bu yöntemle planladıklarını söyledi.

"BAKANLIKTAN TEDAVİ DEĞİL, SAĞLIK TALEP EDİN"

Vatandaşları hastalanmadan önce tedbir almaya çağıran Bakan Memişoğlu, koruyucu hekimliğin önemine vurgu yaptı. Toplumun Sağlık Bakanlığı'na genellikle hastalık ortaya çıktıktan sonra başvurduğunu belirten Memişoğlu, "Bizden hastalığınızı tedavi etmemizi değil, nasıl sağlıklı kalacağınızı talep edin" çağrısında bulundu.

Vatandaşların kanser taramaları ve genel tetkikler için aile hekimliklerini; ücretsiz fizyoterapist ve diyetisyen hizmetleri için ise Sağlıklı Hayat Merkezlerini aktif olarak kullanmaları gerektiği belirtildi.