Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi’nin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci başkanlığında düzenlenen toplantıya; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Erdal Kılınç da katılım sağladı.
SINAV SÜREÇLERİ VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ELE ALINDI
Toplantıda, Ortak Yazılı Sınav Sistemi’nin uygulama süreçleri ile ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedefleri doğrultusunda; eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin daha nitelikli, tutarlı ve etkili bir şekilde yürütülmesine yönelik atılacak adımlar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.
Yeni sistemle birlikte, öğrenci başarısının takibi ve eğitimde standardizasyonun sağlanması hedefleniyor.