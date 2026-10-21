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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi’nin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

‎Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci başkanlığında düzenlenen toplantıya; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Erdal Kılınç da katılım sağladı.

‎SINAV SÜREÇLERİ VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ELE ALINDI

‎Toplantıda, Ortak Yazılı Sınav Sistemi’nin uygulama süreçleri ile ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedefleri doğrultusunda; eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin daha nitelikli, tutarlı ve etkili bir şekilde yürütülmesine yönelik atılacak adımlar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

‎Yeni sistemle birlikte, öğrenci başarısının takibi ve eğitimde standardizasyonun sağlanması hedefleniyor.