Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültürü ve Cemevi Uzmanı Sacide Iğdır, Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı Ali Merdan Erdoğan’ı ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında, Alevi-Bektaşi kültürünün yaşatılması, korunması ve zengin kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede, bölgedeki kültürel faaliyetler ve iş birliği imkânları da değerlendirildi.
Cemevi Başkanı Ali Merdan Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken; Müdür Bozkurt ve Uzman Iğdır ise kültürel değerlerin korunması ve desteklenmesi yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.