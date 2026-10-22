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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültürü ve Cemevi Uzmanı Sacide Iğdır, Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı Ali Merdan Erdoğan’ı ziyaret etti.

‎Ziyaret kapsamında, Alevi-Bektaşi kültürünün yaşatılması, korunması ve zengin kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede, bölgedeki kültürel faaliyetler ve iş birliği imkânları da değerlendirildi.

‎Cemevi Başkanı Ali Merdan Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken; Müdür Bozkurt ve Uzman Iğdır ise kültürel değerlerin korunması ve desteklenmesi yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.