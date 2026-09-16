Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, 2016 yılında şehit olan Polis Memuru Kazım Esmer’in Söğüt ilçesinde yaşayan babası Mehmet Esmer ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette İl Emniyet Müdürü Çağlar, şehit Kazım Esmer’in babası Mehmet Esmer ile sohbet ederek hal ve hatırını sordu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, “Şehitlerimizin emaneti, bizlere daima en kıymetli mirastır” ifadelerine yer verildi.

Ziyarette şehit ailelerinin her zaman yanlarında olunduğu mesajı verildi.