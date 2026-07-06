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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Yenipazar İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve güvenlik faaliyetlerini yerinde inceledi.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Çağlar, İlçe Emniyet Amirliğinde görev yapan personelle bir araya geldi. Birimlerde incelemelerde bulunan Çağlar, ilçede yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında hizmetlerin etkinliği, yürütülen faaliyetler ve uygulamalar değerlendirilirken, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar da ele alındı.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar'ın il genelindeki emniyet birimlerine yönelik ziyaret ve denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.