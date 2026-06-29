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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Başkomiser Kudret Er ile Polis Memuru Fatma Sucu'nun nikâh törenine katılarak çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Düzenlenen nikâh töreninde çiftin nikâh şahitliğini yapan İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, genç çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi.

Çağlar, yeni evlenen mesai arkadaşlarına kurdukları yuvanın sevgi, saygı ve anlayış içerisinde daim olmasını dileyerek, bir ömür boyu birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşamalarını temenni etti.

Nikâh töreni, tebriklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.