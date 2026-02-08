Cumhur İttifakı’nın, kamuoyunda “umut hakkı” olarak bilinen düzenlemeye yönelik yeni bir adım atmaya hazırlandığı öne sürüldü.

İktidara yakın gazeteci Sinan Burhan'ın iddialarına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak yasal değişikliklerle, bugüne kadar tahliye imkanı bulunmayan bazı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları yeniden ele alınacak.

KOMİSYON GÜNDEMİNDE ÖZEL BAŞLIK

TBMM’de faaliyet gösteren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarında umut hakkına özel bir başlık açacağı ifade ediliyor. Düzenlemenin, özellikle terör suçları kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlüleri ilgilendirdiği belirtiliyor.

Mevcut mevzuata göre, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar”, “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” ve “Milli Savunmaya Karşı Suçlar” başlıkları altında yer alan suçların, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında koşullu salıverilme hükümleri uygulanmıyor.

Türk Ceza Kanunu’nun 107/16. maddesi uyarınca bu hükümlüler, cezaevinde ömür boyu kalıyor.

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU’NDA DA BENZER HÜKÜM VAR

Benzer bir düzenleme 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 17. maddesinde de yer alıyor. Söz konusu maddeye göre, ölüm cezası kaldırıldıktan sonra müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilen terör suçluları, koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamıyor. Bu kişiler hakkında cezanın infazı ölünceye kadar devam ediyor.

UMUT HAKKI NEDİR?

Ömür boyu hapis cezalarında, hükümlünün belirli şartlar altında yeniden özgürlüğüne kavuşma ihtimalinin bulunması gerektiği yönündeki yaklaşım “umut hakkı” olarak tanımlanıyor. Bu kavram, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla uluslararası hukukta yer buluyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, müebbet hapis cezasına mahkûm edilen kişilerin, hiçbir tahliye umudu olmaksızın ömür boyu cezaevinde tutulmasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “işkence ve insanlık dışı muamele yasağını” düzenleyen 3. maddesini ihlal ettiğine hükmediyor. Bu nedenle, mevcut yasal düzenlemelerde değişikliğe gidilmesinin gündeme geldiği ifade ediliyor.