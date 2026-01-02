CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sürüyor. CHP lideri Özgür Özel daha önce biçok kez cumhurbaşkanı adayı olmayacağını duyurmuştu. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığa yeşil ışık gelmiş, Yavaş "Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'de parti lideri Özgür Özel'in ekibinin “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı CHP’nin genel başkanı” tezini işlemeye başladığı öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İmamoğlu yerine Özel'in isminin öne çıkmaya başladığını öne süren Selvi'nin yazısından ilgili kısım şöyle:

"CHP’nin 6 ok’unun ve Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı pano kaldırılıp, İmamoğlu’nun büyük boy fotoğrafının ve isminin yer aldığı duvar panosu konulmuştu.

Yanlışa yanlış dediğim gibi doğruya da doğru demeyi ilke edinmiş biriyim.

Bu eleştiriler karşılık bulmuş ki, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin arka planı değiştirildi. Ekrem İmamoğlu’nun resmi ve ismi kaldırıldı. Yeni arka planda Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi logosu ve Atatürk’ün fotoğrafı yeniden geldi. Logonun altına ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in fotoğrafı konuldu. Doğru olan yapıldı.

Logonun değiştirilip, Ekrem İmamoğlu yerine Özgür Özel’in fotoğrafının konulması ise CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi olacak tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildiği ve hakkındaki yolsuzluk davaları nedeniyle yargılandığı için Özgür Özel ekibi, “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı CHP’nin genel başkanı” tezini işlemeye başladı. Özgür Özel’in ekibi, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili olarak hakkında yolsuzluk ve rüşvet davası olduğunu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldığı “ahmak davası”nı örnek göstererek, “Ekrem İmamoğlu’ nun cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değil, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı CHP genel başkanıdır” diye propaganda yapıyorlar.

Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söylüyor ama Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nden İmamoğlu’nun fotoğrafının ve isminin kaldırılıp fotoğrafının konulması CHP’nin adayı Özgür Özel olacak tezini güçlendirdi."