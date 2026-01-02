Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin 2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare!

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare!

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, uzun süren gizliliğin ardından aşklarını ilan etti. 2025'e veda kolajındaki samimi fotoğraflar hayranları şaşırttı. Melisa Tapan ayrılığından sonra yeni ilişki sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Taner Yener Taner Yener
2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 1

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, uzun süren gizliliğin ardından aşklarını sosyal medyada ilan etti.

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 2

2025'e veda kolajındaki samimi fotoğraflar, hayranları şaşkına uğratıp büyük yankı yarattı. Kerem Bürsin, Star TV'deki Çarpıntı dizisinde Aras Alkan rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı.

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 3

2025'e veda kolajındaki samimi fotoğraflar, hayranları şaşkına uğratıp büyük yankı yarattı. Kerem Bürsin, Star TV'deki Çarpıntı dizisinde Aras Alkan rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı.

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 4

Kerem Bürsin, nisan ayında Melisa Sabancı Tapan ile ayrılığının ardından yeniden aşk dedikodularıyla gündeme geldi. Bu sefer Selin Yağcıoğlu ile yakınlaştığı söylentisi magazin dünyasını hareketlendirmişti.

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 5

Geçen yıl “Kalbim çok dolu, çok mutluyum” diyerek Melisa Tapan ile ilişkisini doğrulayan Bürsin, uyum sorunları nedeniyle ayrıldıkları iddialarıyla konuşulmuştu.

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 6

Ayrılıkta aile içi görüş ayrılıkları ve yoğun tempo etkili olmuştu. Ayrılıktan sonra özel hayatına ara veren Bürsin'in kısa sürede yeni ilişki iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı.

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 7

İkilinin birkaç kez birlikte görüntülendiği ve son olarak Galatasaray maçını izledikleri söylendi. Dolaşan görüntülerde keyifli anlar yaşadıkları iddia edildi. Selin Yağcıoğlu'nun son paylaşımındaki detaylar aşk söylentilerini güçlendirdi.

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 8

Fotoğraflarda Kerem Bürsin'e benzer bir bileklik görülürken, takipçiler “artık gizlemiyorlar” yorumu yaptı.

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 9

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, aşkını sosyal medyada resmen ilan etti. Uzun süre gizli tuttukları ilişkiyi ortak fotoğraflarla duyuran çift, dikkat çeken paylaşımıyla gündeme oturdu.

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 10

Kerem Bürsin, paylaşımlarıyla hayranlarını etkiliyor. Bu kez yeni gönderisiyle magazin dünyasının tepesine yerleşti.

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 11

Sosyal medya yıldızı Selin Yağcıoğlu ile adı anılan Bürsin, ilişkiyi gizli sürdürmeyi tercih ediyordu. Ancak çiften yeni yılda beklenmedik sürpriz geldi.

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 12

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

4 Haziran 1987 İstanbul doğumlu Kerem Bürsin, çocukluğunu İskoçya, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Malezya ve ABD gibi ülkelerde geçirdikten sonra 1999'da ailesiyle ABD'ye yerleşti.

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 13

Emerson College'da pazarlama iletişimi okurken tiyatroda rol aldı. İlgi üzerine son dönemini Los Angeles'ta oyunculuk eğitimiyle tamamladı. Liseler arası yarışmada en iyi erkek oyuncu seçildi.

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 14

Güneşi Beklerken dizisinde Kerem Sayer ve ikizi Güneş Sayer rolleriyle tanındı. Çağan Irmak'ın Unutursam Fısılda filminde müzisyen Erhan'ı oynadı.

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 15

Şeref Meselesinde Yiğit Kılıç, Ulan İstanbulda konuk oldu. Roger Corman filmlerinde ve bağımsız yapımlarda rol aldı.

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 16

Bu Şehir Arkandan Gelecekte Ali Smith karakterini canlandırdı.2018'de Can Feda filminde Pilot Yüzbaşı Onur, Yaşayamayanlar dizisinde yer aldı. 2019'da Muhteşem İkilide Mustafa Kerim Can rolündeydi.

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 17

2020'de Aynen Aynen mini dizisinde oynadı.2014'te birden fazla ödül aldı: Ege Üniversitesi Medya Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu, Dilek Ödülleri, Altın Objektif, Kristalfare, Ayaklı Gazete ve GQ Türkiye Yılın Yükselen Yıldızı. 2015'te İTÜ ve GSÜ EN ödülleri, 2017'de Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde En İyi Aktör.

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 18

SELİN YAĞCIOĞLU KİMDİR?

Selin Yağcıoğlu, 15 Kasım 1990 İstanbul doğumlu, aslen Trabzonlu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu.

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 19

Kariyerine spor spikerliğiyle başladı, şu anda sosyal medya içerik üreticisi. Medyada 2 yıl spor spikeri olarak çalıştı, 2017'den itibaren insan kaynakları alanında görev aldı, sonra influencer oldu.

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 20

2018'de lise arkadaşı Gökhan Balarısı ile evlendi, evlilik kısa sürdü ve boşandılar. Çiftin 2019 doğumlu "Su" adlı kızı var.

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 21

Yağcıoğlu, Allan Hakko ile 2 yıllık ilişkisini “hayat dengelerini korumakta yaşanan zorlukları” gerekçe göstererek bitirdiğini açıkladı: “Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı”.

2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 22

Ayrılıktan hemen sonra Kerem Bürsin ile yakınlaştığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İkilinin birlikte vakit geçirdiği ve yeni aşka yelken açtılar.

22 37
2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 23
2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 24
2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 25
2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 26
2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 27
2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 28
2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 29
2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 30
2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 31
2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 32
2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 33
2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 34
2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 35
2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 36
2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare! - Resim: 37
