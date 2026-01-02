2026’nın ilk magazin bombası: Kerem Bürsin aşkı resmen ilan etti: Selin Yağcıoğlu'yla ilk samimi kare!

2020'de Aynen Aynen mini dizisinde oynadı.2014'te birden fazla ödül aldı: Ege Üniversitesi Medya Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu, Dilek Ödülleri, Altın Objektif, Kristalfare, Ayaklı Gazete ve GQ Türkiye Yılın Yükselen Yıldızı. 2015'te İTÜ ve GSÜ EN ödülleri, 2017'de Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde En İyi Aktör.