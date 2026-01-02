Ekonomik sıkıntıda bir miktar parasını değerlendirmek isteyen pek çok kişi yatırım araçlarına yöneliyor. 2025 yılında altın yatırımcısının yüzü gülerken son günlerde emtia piyasalarında sert düşüşler yaşandı.

Bu oynaklıklar ise yatırımcıların "2026 yılında altın fiyatları ne olacak?" şeklinde düşünmesine sebep oldu. Mesele Ekonomi programında açıklamalarda bulunan ekonomist Atilla Yeşilada, 2026 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı.

'REEL GETİRİ AÇISINDAN SERT DÜŞÜŞ'

Altında bu yıl itibarıyla bir ralli beklemediğine parmak basan Yeşilada, mevcut fiyatların alım yapmak için uygun olmadığı uyarısında bulundu. Yıl boyunca altındaki yükselişin devam edeceğini belirten Yeşilada, reel getiri açısından altında sert bir düşüş beklediğini açıkladı.

'BU FİYATTAN ALMAM'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)’nin altın alımlarını durdurduğunu ve XAUUSD paritesinde 4 bin 200 dolar seviyesinin altının görülmesini beklediğini hatırlatan Yeşilada, "Ben bu fiyattan altın almam. Yapısal olarak uzun vadede altın talebinin artacağını ben de kabul ediyorum. Şu anda yaşanan hareketliliğin ekonomik bir gerekçesi yok. Şu anda tamamen Trump'ın akıl tutulması açıklamalarının sonuçlarını yaşıyoruz ve bu sonsuza kadar devam etmeyecek. Bitcoin uzun süredir yerinden kıpırdamıyor ve altına kıyasla çok daha yüksek bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.

Not: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.