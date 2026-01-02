Nefes yazarı Deniz Zeyrek'in bugünkü Mehmet Şimşek ile ilgili yazısı dikkat çekti. Zeyrek "Mehmet Şimşek'e şapka çıkarıyorum" ifadelerini kullandığı yazısında Şimşek'in Türkiye’nin bütçesini sadece vatandaşlardan topladığı vergi, harç ve cezalarla oluşturduğunu belirterek "Topladığı vergi, ceza ve harçlar yetmiyormuş gibi, bir de kamu hizmetlerine zam yağdırdı. Kamuda zerre tasarruf yapamadı" dedi.

'TÜRK SERMAYESİNİ ÜLKE DIŞINA KAÇIRDI...'

Kamu ihalelerinde 21B maddesi uygulandığından ve ihaleler yüksek fiyatlara yandaşlara gittiğinden kamu kayıplarının hız kesmediğini dile getiren Zeyrek'in, "Türkiye’nin dişinin kovuğunu dolduracak kadar dahi doğrudan yabancı sermaye getirmedi. Tersine, Türk sermayesini ülke dışına kaçırdı" değerlendirmesi dikkat çekti.

"Bunun yanında millet yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon üçlüsünün karşısında alım gücü dibe vurmuş, aldığı ücretler yoksulluk seviyesinin altında kalmış bir vaziyette perişanken o sağda solda “başarı hikayeleri” yazdı" diyen Zeyrek "Mehmet Şimşek’in neden şapka çıkarılacak biri olduğunu biraz daha anlayın" ifadeleriyle kendisine kesilen 70 bin liralık cezayı şöyle anlattı.

"İlk iş yerim en son yüzde 27 vergi dilimine göre vergi ödemişse, ikinci iş yerimin de 12 ay aldığım toplam ücreti dikkate alarak yüzde 27 ve üzeri bir dilimden vergi ödemesi gerekiyormuş. Ben de iş değiştirdiğimi Gelir İdare Başkanlığı’na beyan etmeliymişim. Ancak yeni iş yerim, sıfırdan başlamış gibi vergi dilimini yüzde 20 tutmuş"

Konuyu vergi uzmanı Ozan Bingöl'e soruduğunu söyleyen Zeyrek “Bilemezsin abi, bu kadar detayı işin uzmanları ancak bilir. 2018’de böyle bir düzenleme yoktu zaten. Yeni getirdikleri bir düzenleme bu...” yanıtını aldığını ifade etti.

'EKONOMİDEN ANLAMADIĞIN İÇİN...'

Bingöl'ün kendisine pişmanlık içeren bir dilekçe vermesi gerektiğini söylediğini belirten Zeyrek, 'Helal olsun Mehmet Şimşek!' diyerek "Ekonomiden anlamadığın için ekonomiyi düzeltemiyorsun ama vergi yoluyla millete yolunacak kaz muamelesi yapmakta üstüne yok." ifadeleriniyle Şimek'e sert çıktı.

Zeyrek yazısının sonuna düştüğü "Bu cezanın, aylık 30 bin liralık zammı alamamalarının faturasını bana çıkaran vergi müfettişlerinin araştırması sonucu olmadığını umuyorum. Eğer onların hediyesiyse, kendilerine bir defa daha hatırlatıyorum: Düşük ücretlerinizin de özlük haklarınızın da sorumlusu ben değilim. İnanmıyorsanız gidin hakkınızdaki kararları bizzat veren Mehmet Şimşek’e ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sorun." notu da dikkat çekti.