Asala Araştırma'nın son 5-14 Aralık 2025 tarihleri arasında bin 895 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği, vatandaşlara "Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusunun sorulduğu anket sonuçları ortaya çıktı. Sonuçlardaki Mansur Yavaş sürprizi dikkat çekti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sürerken, CHP lideri Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı olmayacağını kesin bir şekilde açıklamıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız" diyerek cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeşil ışık yakmıştı.

Araştırma sonuçları sondan başa doğru şöyle:

YAVUZ AĞIRALİOĞLU: Yüzde 1,6

FATİH ERBAKAN: Yüzde 2,0

ÜMİT ÖZDAĞ: Yüzde 2,8

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: Yüzde 3,0

DEVLET BAHÇELİ: Yüzde 4,0

ÖZGÜR ÖZEL: Yüzde 4,6

SELAHATTİN DEMİRTAŞ: Yüzde 6,2

EKREM İMAMOĞLU: YÜZDE 12,0

MANSUR YAVAŞ: YÜZDE 14,4

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YÜZDE 24

Erdoğan'ı, yüzde 14,4 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yüzde 12,0 ile İstanbul Büyükşehir Belediye’sine yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun takip ettiği görüldü.

Ankette "Hiçbiri" diyenlerin oranı ise yüzde 21 olurken, "Fikrim yok/Cevap yok" diyenler yüzde 2,4 olarak kayda geçti.