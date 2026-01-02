Plastik kapta saklanmaması gereken 10 ürün: Zehir saçıyor

6. Yağlı Yiyecekler

Kızartmalar veya yüksek yağ içeren yemekler, uzun vadede plastiği aşındırma etkisine sahip. Yağ moleküllerinin kimyasal emilim potansiyeli daha yüksek olduğu için bu tür besinlerde cam kap tercih edilmesi hayati önem taşıyor.

7. Kitaplar

Plastik kutular sadece gıdalar için değil, kağıt ürünleri için de sakıncalı olabiliyor. Hapsolan nem, kitap sayfalarında dalgalanma, sararma ve zamanla küf oluşumuna sebebiyet vererek kütüphanenize zarar verebiliyor.

8. Deri Eşyalar

Ceket, çanta veya bot gibi deri ürünler hava almayan plastik kutularda saklandığında, hapsolan nem nedeniyle küflenebiliyor veya kuruyup çatlayabiliyor. Bu tür eşyalar için hava alabilen kumaş kılıflar öneriliyor.