Mutfaklarda pratikliği ve uygun maliyetiyle vazgeçilmez olan plastik saklama kapları, yanlış kullanıldığında sağlığımızı ve eşyalarımızı tehdit edebiliyor.
Plastik kapta saklanmaması gereken 10 ürün: Zehir saçıyor
Mutfaklarda pratikliğiyle bilinen plastik saklama kapları, yanlış ürünlerle birleştiğinde hem sağlığı hem de eşyaları ciddi bir riske atıyor. Uzmanlar, gıdalardan özel eşyalara kadar plastikle temas etmemesi gereken 10 kritik ürünü sıralayarak önemli uyarılarda bulunuyor.
Uzmanlar, belirli gıda gruplarının ve hassas materyallerin plastikle temas etmesinin kimyasal sızıntılardan yapısal bozulmalara kadar pek çok riski beraberinde getirdiğini vurguluyor.
Sağlıklı bir depolama için cam ve silikon alternatiflerin önemine dikkat çeken uzmanlar, plastik kaplara asla konulmaması gereken 10 ürünü ve nedenlerini açıkladı.
1. Çiğ Etler
Uzmanlar, çiğ etlerin plastik kaplarda muhafaza edilmesini hijyen açısından riskli buluyor. Plastiğin gözenekli yapısı bakterilerin tutunmasına elverişli bir ortam sunarken, sızdırma yapabilen kapaklar çapraz bulaşma riskini artırıyor. Bu gıdalar için en güvenli liman, hava geçirmeyen kilitli cam kaplar.
2. Salçalı ve Baharatlı Yemekler
Domates soslu veya köri gibi yoğun baharatlı yemeklerin yüksek asit oranı, zamanla plastiğin yapısını bozabiliyor. Bu durum hem kabın kalıcı olarak lekelenmesine hem de gıdaya kimyasal madde sızmasına neden oluyor.
3. Keskin Kokulu Gıdalar
Sarımsak, soğan ve taze otlar plastiğe kolayca işleyen baskın kokular barındırıyor. Bu kokular kaba sindiğinde, sonraki kullanımlarda diğer yiyeceklerin tadını bozabiliyor. Ayrıca taze otlar, plastik kaplarda yeterli hava alamadığı için hızla tazeliğini yitiriyor.
4. Hassas Meyveler
Çilek, böğürtlen ve avokado gibi meyveler plastik kaplarda nem dengesini koruyamıyor. Cam kaplara oranla plastikte çok daha hızlı yumuşayan bu meyveler, kısa sürede küflenerek kullanılamaz hale geliyor.
5. Sıcak Yemekler
Haberde belirtilen en kritik hatalardan biri, yemekleri sıcakken plastik kaba koymak. Yüksek ısı, plastik içerisindeki zararlı bileşenlerin çözünerek doğrudan gıdaya geçmesine yol açıyor. Uzmanlar, yemeklerin mutlaka tamamen soğuduktan sonra saklanması gerektiğini hatırlatıyor.
6. Yağlı Yiyecekler
Kızartmalar veya yüksek yağ içeren yemekler, uzun vadede plastiği aşındırma etkisine sahip. Yağ moleküllerinin kimyasal emilim potansiyeli daha yüksek olduğu için bu tür besinlerde cam kap tercih edilmesi hayati önem taşıyor.
7. Kitaplar
Plastik kutular sadece gıdalar için değil, kağıt ürünleri için de sakıncalı olabiliyor. Hapsolan nem, kitap sayfalarında dalgalanma, sararma ve zamanla küf oluşumuna sebebiyet vererek kütüphanenize zarar verebiliyor.
8. Deri Eşyalar
Ceket, çanta veya bot gibi deri ürünler hava almayan plastik kutularda saklandığında, hapsolan nem nedeniyle küflenebiliyor veya kuruyup çatlayabiliyor. Bu tür eşyalar için hava alabilen kumaş kılıflar öneriliyor.
9. Fotoğraflar
Isı ve nemin plastik içindeki etkisiyle fotoğraflar birbirine yapışabiliyor veya renkleri hızla solabiliyor. Değerli anıları korumak adına asitsiz kağıt kutular veya özel albümlerin kullanımı tavsiye ediliyor.
10. Mumlar
Balmumu ürünleri ısı değişimlerine karşı oldukça duyarlı. Güneş gören veya ısınan plastik kutulardaki mumlar eriyerek formunu kaybedebiliyor ve kutuya yapışarak temizlenmesi imkansız bir duruma gelebiliyor.