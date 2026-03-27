İktidara yakın Yeni Şafak'ta 10 bürokrata yönelik açılan davanın haberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da bir parantez açıldı. Haberde Mansur Yavaş'ın da bu dava kapsamında sanık olarak yargılanabileceği söylendi. Ancak halihazırda Mansur Yavaş bu davanın bir sanığı olarak gözükmüyor

10 KİŞİ YARGILACANAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale süreçlerine ilişkin Bakanlığın izninin ardından başlayan soruşturmada 10 kişi hakkında dava açıldı. Yandaş gazeteler Mansur Yavaş'ı hedef gösterdi.

Dosyada sanık sıfatıyla yer alan isimler, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Erol Gündüz, Fen İşleri Daire Başkanı Yetiş Ali Aslan, İhale Komisyonu Üyesi ve teknik personel kadrosunda bulunan S.A., M.E., H.A., B.T., F.M., G.D., Ö.L.A. ve T.Y.

YAVAŞ HAKKINDA DA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturması kapsamında, iddianame tanziminden sonra Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki iddiaların "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" olduğunu değerlendirerek, İçişleri Bakanlığından soruşturma izni vermişti.