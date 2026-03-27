Eski Türkiye Güzeli Yüksel Ak yıllar sonra ortaya çıktı: İşte sır gibi sakladığı İzmir hayatı

Eski Türkiye Güzeli Yüksel Ak yıllar sonra ortaya çıktı: İşte sır gibi sakladığı İzmir hayatı

Eski Türkiye güzeli Yüksel Ak, İzmir Fashion Week’te podyuma çıkarak zamana meydan okudu. İstanbul’u geride bırakıp İzmir’in huzuruna sığınan Ak, annelik, sakin yaşamı ve modellik kariyerini samimi sözlerle anlattı.

Eski Türkiye güzeli Yüksel Ak, İzmir Fashion Week’te podyuma çıkarak yıllara meydan okuyan zarafetiyle yine tüm bakışları üzerine çekti.

İstanbul’un parlak hayatını geride bırakıp İzmir’in sakinliğine sığınan tescilli güzel, “emeklilik hayatı” olarak nitelendirdiği huzurlu yaşamı ve modellik kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Eski Türkiye güzeli Yüksel Ak, İzmir Fashion Week’te podyuma çıktı.18 ve 14 yaşlarında iki çocuğu bulunan Ak, yaşamını şöyle özetledi:

"Annelik ve İzmir, biraz emeklilik hayatı gibi... Hamile kalınca İzmir'e taşındık. Sakin ve huzurlu bir hayatımız var İzmir'de...

"Yüksel Ak, podyumları hiç özlemediğini belirtti: "İstanbul'a gittiğimde iki gün sonra hemen İzmir'e dönmek istiyorum.""46 yaşındayım, zaten her şey değişti, eskisi gibi ortam değil. Bıraktığım için hiç pişman değilim. Mutluyum ve huzurluyum."

YÜKSEL AK KİMDİR?

Yüksel Ak (tam adı Yüksel Ak Rimer), 1980 yılında İzmir’de doğmuş Türk manken ve eski güzellik kraliçesidir.

Güzellik Yarışması Başarıları2000 yılında Türkiye Güzeli seçildi. Aynı yıl katıldığı Miss World 2000 (Dünya Güzeli) yarışmasında ikincilik (2. runner-up / Dünya 3. Güzeli) unvanını kazandı.

Bu başarıyla Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti ve döneminin en dikkat çeken güzellerinden biri oldu.

Bir süre moda dünyasında aktif rol aldı, defilelere katıldı ve çeşitli etkinliklerde yer aldı. Ancak kariyerinin zirvesindeyken özel hayatına öncelik verdi.

2005 yılında işadamı Osman Rimer ile Roma’da evlendi (bir önceki evliliği Şenol İpek’tir). Evlilik sonrası İstanbul’u bırakarak İzmir’e yerleşti. Çiftin Can Ares ve Kaya adında iki oğlu bulunmaktadır (bugün 18 ve 14 yaş civarındadır).

Yüksel Ak, annelik sorumluluklarını ön plana çıkararak modellik kariyerini büyük ölçüde bıraktı. İzmir’in sakin hayatını tercih ettiğini, İstanbul’un yoğun temposuna alışamadığını ve “emeklilik hayatı” olarak nitelendirdiği huzurlu bir yaşam sürdüğünü çeşitli röportajlarında dile getirdi.

Podyumları özlemediğini, 46 yaşında her şeyin değiştiğini ve bıraktığı için hiç pişman olmadığını belirtmiştir.

Yıllar içinde de zarafetini koruyan Yüksel Ak, zaman zaman özel etkinliklerde veya arkadaşlarının defilelerinde podyuma çıkmaya devam ediyor. En son İzmir Fashion Week’te podyuma çıkarak yıllara meydan okuyan görünümüyle yeniden dikkatleri üzerine topladı.

Güzellik sırrını doğallık olarak tanımlıyor ve estetik müdahale yapmadığını ifade ediyor.

İzmir’de eşi ve iki çocuğuyla mutlu bir aile hayatı yaşayan Ak, Alaçatı gibi bölgelerde de vakit geçiriyor.

Sosyal medyada (Instagram: @yukselak) daha çok aile hayatını ve zaman zaman stil paylaşımlarını takipçileriyle buluşturuyor.

Yüksel Ak; güzellik yarışmasıyla şöhret bulan, zirvedeyken aşkı ve ailesini seçerek sakin bir hayata yönelen, zarafetini ve doğallığını koruyan, İzmir’de huzurlu bir yaşam süren tanınmış bir isimdir.

