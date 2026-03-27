Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilen Soydan, yöneltilen suçlamalara karşı herhangi bir endişe duymadığını dile getirdi.

Konuya ilişkin açıklamasında, “Kimseye zarar vermedik, hayatımızda yasa dışı bir durum yok. Bu yüzden korkacak bir şeyimiz bulunmuyor. Saklayacak bir şeyimiz olmadığı için içimiz de rahat. Test sonuçlarını ben değil, siz merak ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Soydan, aralarında Fikret Orman ve Burak Elmas gibi isimlerin de yer aldığı toplam 14 kişiyle birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Emniyette verdiği ifadede suçlamaları reddeden Soydan, yürütülen soruşturmada dört kişinin tutuklandığı, kendisinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.