Veri analiz platformu Numbeo, 2026 yılı “Yaşam Kalitesi Endeksi” sonuçlarını açıkladı. Güvenlik, sağlık, satın alma gücü, trafik ve çevre gibi temel kriterlerin değerlendirildiği araştırmada Türkiye’den beş şehir yer aldı.
Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek 5 şehri belli oldu: Zirvedeki sürpriz şehir şaşırttı
Bursa Türkiye’nin en yaşanabilir şehri oldu. Dünya 16’ncısı olan Bursa, Antalya ve İzmir ile birlikte üst sıralarda yer alırken Hollanda şehirleri zirveyi kaptı.Dilek Taşdemir
HOLLANDA ŞEHİRLERİ LİSTEYİ ELE GEÇİRDİ
Araştırmada ilk beş sırayı tamamen Hollanda şehirleri domine etti. Listenin zirvesinde Lahey yer alırken, onu Utrecht, Eindhoven, Groningen ve Rotterdam takip etti.
TÜRKİYE'DE EN YAŞANABİLİR ŞEHİR
BursaNumbeo verilerine göre Bursa, Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek şehri oldu. Dünya genelinde 16. sırada yer alan Bursa, birçok büyük dünya kentini geride bırakarak dikkat çekti.
Türkiye sıralamasında Bursa’yı Antalya ve İzmir izlerken, Ankara ve İstanbul listenin alt sıralarında kaldı.
Yaşam Kalitesi En Yüksek 20 Şehir
Lahey – Hollanda
Utrecht – Hollanda
Eindhoven – Hollanda
Groningen – Hollanda
Rotterdam – Hollanda
Lüksemburg
Viyana – Avusturya
Amsterdam – Hollanda
Gent – Belçika
Nürnberg – Almanya
Kopenhag – Danimarka
Münih – Almanya
Valencia – İspanya
Göteborg – İsveç
Basel – İsviçre
Bursa – Türkiye
Antalya – Türkiye
İzmir – Türkiye
Ankara – Türkiye
İstanbul – Türkiye