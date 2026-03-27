27 Mart 2026 Cuma
Anasayfa Gündem Meteoroloji ‘çok sert vuracak’ diyerek uyardı: Türkiye’ye öğlen saatinde giriş yapacak

Türkiye üzerine mini Afrika ılık havası bugün öğlen saatlerinden itibaren giriş yapacak. Lodosun etkisini artırmasıyla sıcaklıklar 4 ila 6 derece artacak. Yağışların ise batıdan başlayarak ülkemize giriş yapması bekleniyor.

Süleyman Çay
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege’nin batısı, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Manisa, Antalya’nın iç ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda (Iğdır hariç) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege ve Çanakkale, Şırnak çevreleri ile Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları şeklinde öngörülüyor.

Meteoroloji ‘çok sert vuracak’ diyerek uyardı: Türkiye’ye öğlen saatinde giriş yapacak - Resim: 3

Mini Afrika dalgası ülkemize öğlen saatlerinde giriş yapacak. Özellikle lodos ile sıcaklıkların 4 ila 6 derece bandında artması bekleniyor. Sıcaklık artışı ile . İstanbul 20, İzmir 19, Ankara 18, Kocaeli 21, Bursa 22 derecelere kadar çıkacak.

Ayrıca Kıyı Ege’de güneyli yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/sa) lodosun esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji vatandaşları uyardı.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Şırnak çevreleri kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi var.

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu,bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C
Çok bulutlu

SİİRT °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 21°C
Çok bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi
