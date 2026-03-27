Yeniçağ Gazetesi
27 Mart 2026 Cuma
Vahşetin altından yapay zeka tarifi çıktı

Kuzey Galler’de kurgusal seri katil karakterlerine saplantılı 18 yaşındaki Tristan Roberts, "kitap yazıyorum" diyerek yapay zekadan aldığı cinayet taktikleriyle öz annesine saatlerce işkence edip katletti.

Dilem Taştan
Çekiçli vahşetin altından yapay zeka tarifi çıktı.

Kuzey Galler’de yaşanan sarsıcı olayda, kurgusal seri katil karakterlerine saplantılı bir ilgi duyan Tristan Roberts, annesi Angela Shellis’i vahşi bir planla katletti. Roberts’ın, annesine yönelik gerçekleştirdiği sistematik işkence sürecinde bir yapay zeka uygulamasından destek aldığı ortaya çıktı.

Kuzey Galler’in Prestatyn kasabasında ‘Amerikan Sapığı’ ve Dexter’ gibi şiddet temalı yapımların hayranı olan otizmli 18 yaşındaki Tristan Roberts genel mutsuzluğundan yıllarca öğretmen annesi Angela Shellis’i sorumlu tuttu. Her gün saatlerce internette vakit geçiren Tristan, annesini öldürmek için çeşitli planlar yaptı.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında dehşet verici planını uygulamaya koyan Tristan Roberts, annesini bir odaya hapsederek kabus dolu saatler yaşattı. Yaklaşık dört saat süren bu saldırıda Roberts, annesine çekiçle vurup onu boğmaya çalışırken, uyguladığı tüm işkenceyi soğukkanlılıkla kayıt altına aldı.

Tristan Roberts, işlediği vahşi cinayetin üzerinden henüz 50 dakika geçmişken, suç mahalli olan evdeki kan izlerini çamaşır suyuyla temizleyip delilleri yok etmeye çalışırken emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Posta'nın haberine göre, bilgisayarından annesinden intikam almak istediğini ve "Ben Tristan Roberts değilim, Alex’im" yazan bir dosya çıkan Tristan’ın cinayetten birkaç hafta önce yapay zeka uygulamasına ‘deneyimsiz bir katil’ başlığı ile cinayette bıçak mı yoksa çekiç mi kullanılmalı şeklinde sorular sorduğu tespit edildi.

Tristan’ın, cevap vermeyi reddeden yapay zeka aracını seri katiller hakkında kitap yazdığını söyleyerek kandırıp cinayeti nasıl işleyeceğine yönelik bilgileri elde ettiği belirlendi. Hakim karşısına çıkan Tristan Roberts, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

